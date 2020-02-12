"Маленькая Америка": Сталлоне снимется в антиутопии Майкла Бэя

Новости культуры:Сильвестр Сталлоне сыграет в триллере о разорившихся США.

Сильвестр Сталлоне примет участие в новом продюсерском проекте Майкла Бэя под названием "Маленькая Америка". Как сообщает издание Deadline, действие будет происходить в будущем, в котором США обанкротились и превратились в зону постоянных боевых действий.

Главному герою, отставному рейнджеру, предстоит отправиться в опасное путешествие в Маленькую Америку, огороженный стеной анклав на территории Гонконга, где компактно проживают сбежавшие от войны американцы. В его задачу входит поиск пропавшей дочери азиатского миллиардера. Ассистировать ему будет сестра пропавшей.

Проект будет предложен потенциальным покупателям на ближайшем европейском кинорынке. Изначально его планировала поддержать студия Universal, но затем по неизвестным причинам она отказалась от этой затеи. За съемки будет отвечать студия Бэя Platinum Dunes.

Ожидается, что производство картины начнется уже летом 2020 года. Прокатного графика у нее пока нет.

Напомним, что в ноябре в прокат будет выпущен фантастический боевик под названием "Самаритянин", в котором снимался Сталлоне. В центре его сюжета пропавший после эпической битвы супергерой.