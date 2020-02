"Вы сделали нечто особенное": Мультфильм "Вперед" заставит плакать даже взрослых мужчин (Видео)

Если бы кто-нибудь решился собрать в одном месте все слезы, пролитые над мультфильмами Pixar, то в мире, кажется, появился бы еще один океан. И, если верить Крису Прэтту, он бы буквально вышел из берегов после того, как все желающие посмотрят новинку Disney — мультфильм "Вперед".

Актер, подаривший голос одному из главных героев, эльфу Барли Лайтфуту, опубликовал в своем Twitter-аккаунте ответ на пост режиссера "Вперед" Дэна Скэнлона, в котором отметил, что провел на премьерный просмотр около двадцати человек, причем детьми из них была только половина, и все остались в полном восторге.

Даже взрослые мужчины плакали. Вы сделали нечто особенное. Не могу дождаться, пока весь мир увидит эту историю. Очень ей горжусь, — поделился Прэтт.

I can attest! I took about 20 people to a screening-half of them children. Everybody left saying it was their favorite movie ever. Lot of grown man tears. You have made something so very special. Cannot wait for the rest of the world to see your story. Really proud of this one! https://t.co/jqKF4nDdEM

— chris pratt (@prattprattpratt) February 4, 2020