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"Вы сделали нечто особенное": Мультфильм "Вперед" заставит плакать даже взрослых мужчин (Видео)

"Вы сделали нечто особенное": Мультфильм "Вперед" заставит плакать даже взрослых мужчин (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Мультфильм затрагивает острую тему потери родителей и желания вновь с ними встретиться.

Если бы кто-нибудь решился собрать в одном месте все слезы, пролитые над мультфильмами Pixar, то в мире, кажется, появился бы еще один океан. И, если верить Крису Прэтту, он бы буквально вышел из берегов после того, как все желающие посмотрят новинку Disney — мультфильм "Вперед".

Актер, подаривший голос одному из главных героев, эльфу Барли Лайтфуту, опубликовал в своем Twitter-аккаунте ответ на пост режиссера "Вперед" Дэна Скэнлона, в котором отметил, что провел на премьерный просмотр около двадцати человек, причем детьми из них была только половина, и все остались в полном восторге.

Даже взрослые мужчины плакали. Вы сделали нечто особенное. Не могу дождаться, пока весь мир увидит эту историю. Очень ей горжусь, — поделился Прэтт. 

Кстати, сам Скэнлон ранее рассказывал, что "Вперед" для него во многом связан с личными переживаниями, и вдохновением для ленты в том числе послужил его старший брат. А когда режиссера спросили, какой была реакция его брата после просмотра "Вперед", он ответил, что тот обнимал его дольше, чем когда бы то ни было. 

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В центре сюжета мультфильма окажутся братья Барли (Прэтт) и Иэн (Том Холланд), которые находят волшебный скипетр — он может воскрешать из мертвых, правда, на все про все есть только 24 часа. И тогда Лайтфуты решают вернуть своего умершего отца, а потом спешат оживить и остальных, пока магия не закончилась.

Такие подробности сюжета, конечно, помогают понять, почему на премьеру "Вперед" не стоит идти без пачки бумажных платков.

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Фильмы, Кино, Мультфильм, Трейлер, ”Вперед, Мультфильм Вперед.
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