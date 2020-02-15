"Мои мысли тихие": реквизит со съемок продадут на аукционе

Новости культуры:Реквизит из фильма "Мои мысли тихие" продадут благотворительном на онлайн-аукционе в поддержку фонда HAPPY PAW.

Благотворительный онлайн-аукцион вещей, которые использовались во время съемок комедии, а также продажу мерча фильма, проведут совместно с гиперпространством объявлений IZI.ua. Все вырученные средства будут переданы благотворительному фонду Happy Paw, который занимается собачками и котиками, у которых нет дома.

Среди лотов представлена табличка с изображением раховской кряквы, а также нотная запись ее пения, которые команда снимала в Национальном научно-природоведческом музее. Также будет продаваться табличка "Стой! Румынская граница", слепок челюсти главного героя Вадима Ротта и костюмы монахов из первой сцены фильма.

Кроме реквизита создатели фильма подготовили многочисленные варианты мерча: брендированные гигиенические помады, блокноты, стикеры с животными и хитовыми цитатами героев фильма, а также лимитированную серию постеров с подписями режиссера Антонио Лукича и исполнителей главных ролей – актеров Ирмы Витовской и Андрея Лидаговского.

Купить мерч можно на IZI.ua по ссылке, или 15 и 16 февраля на благотворительной барахолке Кураж Basic February на местах IZI.ua. Лоты аукциона с реквизитом выставят на фейсбук-странице фильма с 19 февраля, денежные ставки принимаются в комментариях до 12:00 пятницы, 21 февраля. Стартовая цена на все лоты – 1000 грн.