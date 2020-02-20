"Мы думаем, что это вестерн": новые детали о предстоящей картине Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка"

Новости культуры:Леонардо Ди Каприо подтвердил участие в съемках нового фильма.

Новый фильм голливудского режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка", скорее всего, будет сниматься в жанре вестерн.

Об этом сообщил сам постановщик картины: "Мы думаем, что это вестерн. Действие происходит в 1921-1922 годах в Оклахоме. Там будут ковбои, у них уже есть машины, ну, и лошади, конечно. Фильм в основном об Осейджах, индейском племени, которому выделили ужасную территорию, но они любили ее и верили, что белые никогда не будут интересоваться ею. Затем там нашли нефть, и в течение примерно десяти лет осейджи стали самыми богатыми людьми в мире в пересчете на душу населения. Ну, а потом, как и в случае с Юконом и горнорудными районами Колорадо, налетают стервятники, вторгается белый человек, европеец, и все рухнуло. Там были установлены такие порядки, что проще было попасть в тюрьму за убийство собаки, чем за убийство индейца".

Напомним, что американский актер Леонардо Ди Каприо сыграет в триллере своего любимого режиссера. Свое участие актер подтвердил на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Также к съемкам присоединится американский актер итальянского происхождения Роберт Де Ниро.

Начало съёмок фильма запланированы на март 2020 года.

Картина "Убийцы лунного цветка" станет экранизацией одноименного произведения авторитетного журналиста и писателя Дэвида Гранна.