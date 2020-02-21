Мартин Скорсезе написал личное письмо оскароносному режиссеру "Паразитов"

Новости культуры:Как известно, Пон Чжун-хо во время своей оскаровской речи восхищался Скорсезе и процитировал его слова: "Самое личное - самое творческое".

Корейский режиссер со сцены Dolby Theatre рассказал, что учился на фильмах легенды Голливуда и даже не мог себе представить, что когда-то выиграет у него в борьбе за "Оскар".

На недавней пресс-конференции в Южной Корее режиссер "Паразитов" вновь упомянул Скорсезе, рассказав, что получил от него письмо:

"Сегодня я получил письмо от Мартина Скорсезе. Это очень личное и трогательное письмо. Поэтому я не буду озвучивать все, что он мне написал. Скажу лишь, что в конце Мартин пишет: "Ты молодец, теперь можешь отдохнуть. Но не отдыхай слишком долго, помни, что многие, и я в том числе, ждут твой следующий фильм".

Пока неизвестно, какой фильм у Пон Чжун-хо будет следующим. Он в настоящий момент работает с HBO над англоязычным сериалом на основе "Паразитов". Скорсезе же уже объявил, что следующим его фильмом будет первый в его карьере вестерн "Убийцы Цветочной Луны" с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях.