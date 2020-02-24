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В Сети появился детективный триллер "Переводчики" с Ольгой Куриленко (Видео)

В Сети появился детективный триллер "Переводчики" с Ольгой Куриленко (Видео)
12:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:Сюжетные твисты меняются флэшбеками персонажей и приводят зрителя к разгадке лишь на последних минутах фильма.

Французско-бельгийский фильм о преждевременной утечке в интернет неопубликованного книжного бестселлера и поисках виновного.

"Переводчики" – загадочная история в духе "Достать ножи" или "Убийства в Восточном экспрессе Вбивство у “Східному експресі”: суперечлива екранізація пригод Еркюля Пуаро ", в которой пытаются вычислить злоумышленника среди ограниченного круга людей, закрытых в одном помещении. В центре событий третий и заключительный том цикла романов "Дедал". Первых две книги продаются сумасшедшими тиражами во многих странах мира, а читатели с восторгом ожидают завершения трилогии.

Автор "Дедала" остается в тени, скрываясь под псевдонимом и общаясь только с руководителем издательства Эриком Ангстромом. Последний, будучи больш человеком бизнеса, чем искусства, ищет способы конвертировать ожидаемое произведение в болшую сумму денег. Отсюда и идея – нанять девять переводчиков, чтобы синхронно издать книгу в девяти странах, где "Дедал" – самый популярный. 

О безопасности позаботились сполна: собрали все мобильные устройства, отключили интернет, посадили в оупенспейсе и приставили "милых" российских охранников с оружием. Таким образом, финал "Дедала" должен быть сохранен от любых утечек наружу. Условия не самые лучшие, особенно, если учесть, что переводчикам показывали текст книги порционно – по несколько десятков страниц в день. Это усложняет работу переводчика и противоречит процессу перевода в принципе, ведь первым делом переводчик читает всю книгу для ознакомления с текстом.

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Команду переводчиков в фильме наполнили самыми разными персонажами – от гея-острослова и лысой барышни в татуировках до скромного заики. У них разные как характеры, так и подходы к работе. А учитывая полную изоляцию от внешнего мира, этим людям надо сосуществовать и искать точки соприкосновения. Основной же месседж, который доносят "Переводчики", – о зле корпоративной литературы. Мол, замысел и желание автора прогибается под маркетинг (который часто самому автору не нравится) и финансовые показатели. Финансовая ценность перевешивает художественную в списке приоритетов, и виновны в этом бездушные издательства. "Краснеет тот, кто виноват. Невинные сраму не имут", – говорят создатели фильма устами своих персонажей. Художникам же стыдиться не за что.

Хотя режиссер и сценаристы оставляют на пути много намеков, в цельную картинку они складаютьсяя лишь в конце "Переводчиков". Рекомендуем этот фильм всем, кто любит детективные истории с подозрительными персонажами и смертями.

Рейтинг ленты на IMDb – 6,3. Возрастное ограничение – 12 лет.

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