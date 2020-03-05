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Бэтмен меняет транспортное средство: в сеть слили фото нового Бэтмобиля

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Бэтмен меняет транспортное средство: в сеть слили фото нового Бэтмобиля
02:17 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Режиссер "Бэтмена" представил новый Бэтмобиль.

Режиссер фильма "Бэтмен" Мэтт Ривз представил Бэтмобиль, на котором будет перемещаться супергерой в исполнении британского актера Роберта Паттинсона. Фотографии транспортного средства были опубликованы на официальной станице постановщика в социальной сети Twitter.

Стилистически новый Бэтмобиль напоминает несколько видоизмененный дизайн спортивного автомобиля, который появлялся в комиксах на протяжении 1970-х и 80-х годов.

Помимо Паттинсона, в картине также будут сниматься Зои Кравиц в роли Женщины-кошки, Пол Дано в роли Риддлера, Колин Фаррелл в роли Пингвина, Джон Туртурро в роли криминального авторитета Кармина Фальконе, Джеффри Райт в роли комиссара Гордона, Энди Серкис в роли Альфреда и Питер Сарсгаард в роли окружного прокурора Гила Колсона.

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Какой из комиксов DC лег в основу сценария ленты, на момент публикации данной заметки не уточнялось. По не подтвержденным пока данным, речь может идти о серии 2013 года выпуска под названием "Zero Year", авторами которой были Скотт Снайдер и Грег Капулло.

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Студия Warner Bros. намерена выпустить фильм "Бэтмен" в прокат 25 июня 2021 года. 

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