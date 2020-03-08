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Режиссер "Астрала" снимет новый хоррор-фильм

Режиссер "Астрала" снимет новый хоррор-фильм
15:22 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры:Всемирно известный режиссер Джеймс Ван займется фильмом о монстре.

Режиссер Джеймс Ван, известный по кинофраншизам "Пила", "Астрал", "Заклятие", станет продюсером хоррор-фильма для Universal Pictures.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

По данным издания, в ленте расскажут о подростках, которым становится известно, что их сосед создает в подвале своего дома настоящего монстра.

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Будущая картина пока не получила названия. Кроме того, пока нет сведений об актерском составе, дате начала съемок и выходе фильма в кинотеатрах.

Издание сообщает, что сценарий для фильма напишет Робби Томпсон ("Сверхъестественное", "Живая мишень").

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Все по теме:

Кино, Пила, Астрал, Джеймс Ван, "Заклятие".
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