Появился финальный трейлер 3D-мультфильма "Скуби-Ду" (Видео)

Новости культуры:Премьера американского мультфильма в Украине запланирована на 14 мая.

В Сети появился финальный трейлер мультфильма "Скуби-Ду" от кинокомпании Warner Bros.

По сюжету нового мультфильма главных героев, пса Скуби-Ду и его хозяина Шэгги во время очередной миссии по поиску сверхъестественных сил похищают настоящие пришельцы. На их поиски отправляются друзья из Корпорации "Тайна" - Фред, Вэлма и Дафни. Вместе им предстоит узнать тайну происхождения Скуби-Ду и даже предотвратить конец света.

Этот проект будет первым полнометражным анимационным фильмом о псе Скуби-Ду. В прокате мультфильм появится в середине мая этого года.

Как сообщалось ранее, из фильма "Мулан" из‑за движения #MeToo убрали одного из персонажей оригинального мультфильма.