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Понедельник, 16.03.2020
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"Старгерл": новый трейлер сериала, снятого по комиксам DC (Видео)

"Старгерл": новый трейлер сериала, снятого по комиксам DC (Видео)
16:02 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Телеканал The CW представил новый трейлер сериала "Старгерл" (Stargirl) по комиксам DC.

Сценаристом и продюсером проекта "Старгерл" выступает писатель Джефф Джонс.

Телешоу расскажет о школьнице Кортни Уитмор, нашедшей посох Стармэна среди вещей ее отчима Пэта Дугана. Раньше он был помощником Стармэна, но после его смерти ушел на покой, забрав его посох. Посох выбирает Кортни в качестве своего владельца, и с этого момента она становится Старгерл.

Главную героиню играет Брэк Бессинджер, а роль Пэта Дугана исполнит Люк Уилсон. В сериале также будет сниматься Луис Ферриньо-младший, которому досталась роль Рекса Тайлера, также известного как Часовой. Джоэл МакГейл сыграет роль Сильвестра Пембертона - Стармена. Брайан Стейпф будет играть Теда Гранта (Дикий Кот).

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Премьера сериала запланирована на 12 мая 2020 года.

Ранее, режиссер Джеймс Ганн прокомментировал противостояние фанатов разных киновселенных DC и Marvel. 

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Трейлер, The CW, DC, Старгерл, Stargirl.
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