От режиссера "Ходячих мертвецов": трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Видео)

Новости культуры:Quibi презентовала трейлер сериала "Most Dangerous Game".

Платформа Quibi презентовала трейлер сериала "Most Dangerous Game" ("Самая опасная добыча", "Самая опасная игра") от режиссера Фила Абрахама, который работал над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячие мертвецы".

Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки").

В центре сюжета - мужчина Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игре на выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены.

Шоу, состоящее из 12 эпизодов, будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi и выйдет в день его запуска - 6 апреля.

Напомним, ранее Quibi также представила трейлер сериала "Выжить" со звездой "Игры престолов" Софи Тернер.