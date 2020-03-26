От режиссера "Ходячих мертвецов": трейлер сериала "Самая опасная добыча" (Видео)

Платформа Quibi презентовала трейлер сериала "Most Dangerous Game" ("Самая опасная добыча", "Самая опасная игра") от режиссера Фила Абрахама, который работал над проектами "Касл-Рок", "Озарк", "Ходячие мертвецы".
Главные роли в сериале сыграли Лиам Хемсворт ("Голодные игры") и Кристоф Вальц ("Бесславные ублюдки").
В центре сюжета - мужчина Додж Мэйнард, который соглашается принять участие в смертельной игре на выживание в качестве мишени для богачей, чтобы добыть деньги для своей умирающей беременной жены.
Шоу, состоящее из 12 эпизодов, будет транслироваться на новом потоковом сервисе Quibi и выйдет в день его запуска - 6 апреля.
Напомним, ранее Quibi также представила трейлер сериала "Выжить" со звездой "Игры престолов" Софи Тернер.