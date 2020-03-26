Шок-рокер Элис Купер составил список фильмов ужасов для просмотра на карантине (Фото)

Новости культуры:Американский рок-певец и автор песен Элис Купер составил список хорроров Netflix для просмотра на карантине.

Винсент Дэймон Фурнье, он же легендарный шок-рокер Элис Купер поделился списком хорроров для просмотра на Netflix во время карантина.

Перечень, состоящий из 11 картин, опубликован на его странице в Instagram.

"Для всех миньонов, застрявших дома, я принес вам свой хоррор-карантин", - говорится в сообщении.

В частности, он рекомендует посмотреть такие ленты: "Дракула", "Суини Тодд", "Пятница 13", "Паранормальная активность", "Ребенок Розмари", "Кэрри", "Пункт назначения", "Очень странные дела", "Американская история ужасов", "Кошмар на улице вязов", "Кэндимэн".

Фото www.instagram.com/alicecooper

Напомним, ранее мы писали о лучших коротких сериалах, которые можно посмотреть на карантине. Каждый из этих сериалов можно полностью посмотреть за один день.