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Lionsgate поделилась кадрами "Пилы: Спираль": интригующие моменты (Фото, Видео)

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Lionsgate поделилась кадрами "Пилы: Спираль": интригующие моменты (Фото, Видео)
18:10 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:В картине сыграли голливудские актеры Сэмюэль Л. Джексон и Крик Рок.

Студия Lionsgate поделилась новыми кадрами из новой части "Пилы" с Крисом Роком и Сэмюэлом Л. Джексоном. Премьера фильма, запланированная на 15 мая, перенесена на неизвестный срок. И студия старается сохранить зрительский интерес к фильму.

Крис Рок в картине сыграет главную роль - детектива Зика Бэнкса. Бэнкс вместе с напарником-новичком Уильямом Шенком (Макс Мингелла) начинают расследование череды убийств, которые напоминают убийства, уже случавшиеся ранее. Чем ближе Зик к разгадке тайны, тем больший интерес он представляет для убийцы, который начинает опасную игру против полицейских.

Идея сюжета придумана Крисом Роком, исполнителем главной роли. Создатель франшизы "Пила" Ли Уоннелл ранее рассказывал, что Рок проявил интерес к фильму еще пять лет назад. И работы над сценарием нового фильма заняли несколько лет.

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Хоть Ли Уоннелл и другой основатель франшизы Джеймс Ван не принимают участия в создании этого фильма, "Пила: Спираль" может похвастаться наличием в команде ветеранов франшизы. Фильм снимает Даррен Линн Боусман, для которого это уже четвертая "Пила", а над сценарием работали Джош Столберг и Пит Голдфингер.

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Lionsgate, Кадры, Пила: Спираль, Ли Уоннелл, Пила 9: Спираль.
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