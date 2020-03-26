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Китайский прокат "оживает": чем кинотеатры намерены возвращать зрителей

Китайский прокат "оживает": чем кинотеатры намерены возвращать зрителей
03:51 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: pinterest

Новости культуры:Китайский прокат перезапустят "Аватаром" и "Мстителями".

Возобновляющие работу китайские кинотеатры намерены вернуть зрителей с помощью самых кассовых фильмов в истории. Как отмечает издание The Hollywood Reporter, прокатчики договорились с компанией Walt Disney о повторном выпуске фантастического блокбастера "Аватар", а также всех четырех частей "Мстителей".

Даты релизов пока не называются, но предполагается, что фильмы стартуют как только открывающиеся вновь кинотеатры будут получать цифровые копии. Условия соглашений с правообладателями не уточняются. Ранее утверждалось, что государственной China Film Group удалось согласовать прокат кассовых хитов прошлых лет, позволив кинотеатрам на определенном этапе оставлять себе сто процентов прибыли от продаж билетов.

Отметим, что повторные прокаты популярных в Китае фильмов как правило вызывают повышенный интерес у зрителей. Так, вышедшая в 2012 году стереоскопическая версия ленты "Титаник" Джеймса Кэмерона смогла собрать более 145 миллионов долларов.

Что касается "Аватара", то его заработки в национальном прокате в свое время превысили 200 миллионов долларов, и это при том, что в 2009-2010 годах количество экранов в стране было значительно меньшим, чем сейчас.

Как мир кино страдает от коронавируса: 

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Мстители, Китай, Фильмы, Аватар.
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