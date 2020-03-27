Netflix: сериал "Мессия" закрывается после первого сезона

Новости культуры:На фоне пандемии Netflix "не чувствует уверенности" в работе над шоу.

Сервис Netflix из-за коронавируса закрыл сериал "Мессия" после первого сезона, сообщает Variety.

Изначально о том, что у шоу не будет продолжения написал в Instagram актер Уил Трэвэл.

Позже информацию подтвердили источники издания. Отмечается, что на фоне пандемии Netflix "не чувствует уверенности" в работе над шоу, которое требует задействовать локации в разных странах.

Премьера сериала состоялась в январе 2020 года. В проекте снимались Мишель Монахэн, Мехди Дехби, Джейн Адамс, Саид Эль Алами и др. В центре сюжета - сотрудница ЦРУ Ева Геллер, которой поручают самое сложное расследование в ее жизни. Она должна выяснить, является ли загадочный мужчина настоящим Иисусом или он простой мошенник, который выдает себя за Спасителя.

Напомним, что новые эпизоды "Бэтвумен" и "Супергёрл" не выйдут из-за коронавируса. Телеканал CW приостанавливает выпуск новых эпизодов сериалов.