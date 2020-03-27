Появился постер к кинокомиксу "Морбиус" (Фото)

Новости культуры:Comic-Con выложило постер к предстоящей ленте с Джаредом Лето в главной роли.

В Сети появился постер предстоящего фильма "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли. Зрителям показано совмещение в одной картинке лица человека и лица вампира.

Изображение опубликовало издание Comic-Con, поэтому неизвестно, использует ли его студия Sony в качестве официального.

В фильме "Морбиус" рассказывается об ученом с редкой болезнью, которого поиски лекарства привели к тому, что он превратился в вампира. Ранее продюсер Ави Арад сказал в интервью: "Подождите, пока вы не увидите, как он выглядит в фильме. Вам понравится, что мы сделали с этим персонажем. Нам очень повезло, что такой актер, как Джаред Лето, захотел иметь своего персонажа в киновселенной Marvel. Как раньше повезло с аналогичным желанием Тома Харди (исполнителя роли Венома в одноименном фильме). Но их тяжело заставить делать то, что они не хотят. А они хотели сыграть роли персонажей, не похожих на них в обычной жизни. Так появились эти проекты".

Производство фильма "Морбиус" было завершено до начала пандемии коронавируса. Стадия постпродакшн еще продолжается, но удаленная работа не должна сильно сказаться на ее темпах. Изначально дата релиза фильма "Морбиус" планировалась на 10 июля 2020 года. Однако дату релиза отложили до 31 июля того же года, но в марте 2020 года,сообщили, что премьеру перенесли на 6 августа 2020 года. Вероятно по причине коронавируса.

Напомним, недавно мы писали о фильмах 2020 года, которые мы не увидим из-за пандемии коронавируса.