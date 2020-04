Известно имя возможного главного злодея в кинокомиксе "Вечные"

Премьера каждого фильма Marvel всегда связана с выпуском новой линейки забавных игрушек Funko Pop!. Эти фигурки с большими головами неизменно вызывают умиление, но, как оказалось, еще могут и приносить пользу любопытным фанатам.

Разумеется, особого внимания удостоилась та часть списка, в которой перечисляются персонажи "Вечных". Среди уже знакомых имен поклонники обнаружили ранее не упоминавшегося в новостях о фильме злодея Кро, лидера Девиантов. А раз предполагается, что ему достанется собственная фигурка, то и в кинокомиксе он должен появиться обязательно. Это означает, что именно он станет главным антагонистом Вечных, тем более давно известно, что весь сюжет фильма построен на противостоянии защищающей Землю расы Сверхлюдей и Девиантов.

В комиксах Кро бессмертен, а его красная кожа и рога вызывают четкую ассоциацию с Дьяволом, каким он представлен в человеческой культуре. Впрочем, отталкивающий внешний вид не помешал злодею завести тайный роман с Теной, которую в киновселенной Marvel сыграет Анджелина Джоли.

ETERNALS Funko pops.. Kro is also on this list. Main Villian for ETERNALS? https://t.co/LLNhGT4Hzh

— Secrets of Eternals (@Eternalsnews) April 2, 2020