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Известно имя возможного главного злодея в кинокомиксе "Вечные"

Известно имя возможного главного злодея в кинокомиксе "Вечные"
12:33 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:На днях в Сети появился предполагаемый список героев фильмов, которые в ближайшее время получат воплощение в игрушках.

Премьера каждого фильма Marvel всегда связана с выпуском новой линейки забавных игрушек Funko Pop!. Эти фигурки с большими головами неизменно вызывают умиление, но, как оказалось, еще могут и приносить пользу любопытным фанатам.

Разумеется, особого внимания удостоилась та часть списка, в которой перечисляются персонажи "Вечных". Среди уже знакомых имен поклонники обнаружили ранее не упоминавшегося в новостях о фильме злодея Кро, лидера Девиантов. А раз предполагается, что ему достанется собственная фигурка, то и в кинокомиксе он должен появиться обязательно. Это означает, что именно он станет главным антагонистом Вечных, тем более давно известно, что весь сюжет фильма построен на противостоянии защищающей Землю расы Сверхлюдей и Девиантов.

В комиксах Кро бессмертен, а его красная кожа и рога вызывают четкую ассоциацию с Дьяволом, каким он представлен в человеческой культуре. Впрочем, отталкивающий внешний вид не помешал злодею завести тайный роман с Теной, которую в киновселенной Marvel сыграет Анджелина Джоли. 

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Но в списке нашлось и другое важное имя, которое нельзя упускать из виду. Речь идет об Аришем — Целестиале, который в комиксах уничтожил меч Одина. Его скорее всего покажут в воспоминаниях о появлении Вечных, поскольку эта раса была создана богоподобными небесными существами из древних людей. С ними зрители уже сталкивались в "Стражах Галактики".

Пока информации о переносе премьеры "Вечных" из-за коронавируса не было, так что зрители надеются увидеть фильм уже 5 ноября.

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Фильмы, Комиксы, Кино, Вечные, Кинокомиксы.
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