Пандемия не остановит: Венецианский кинофестиваль состоится

Новости культуры:Венецианский кинофестиваль отказался уходить в онлайн.

Один из старейших европейских кинофестивалей - Венецианский пройдет в назначенный ранее срок и не будет превращен в онлайн-шоу из-за неопределенности, связанной с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает издание Variety.

"Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием. Очевидно, существует вероятность того, что мы используем некие технологии лишь для некоторых инициатив", - прокомментировал представитель кинофорума.

Как известно, Венецианский кинофестиваль начнется 2 сентября, а закончится 12 сентября.

Коронавирус и кино:

На момент публикации данной заметки Италия находилась в строгой изоляции с числом погибших от коронавируса более 15000 человек. Однако сохранялась надежда, что благодаря применяемым мерам кризис удастся преодолеть уже к лету.

Ранее был отменен другой знаменитый кинофестиваль - Каннский. Его организаторы сослались на опасность коронавируса и пообещали провести мероприятие, как только позволят обстоятельства.

Новое заболевание и карантинные меры внесли серьезные коррективы не только в расписание всевозможных связанных с кинематографом мероприятий, но и в съемочные и прокатные графики многих фильмов и сериалов. Студиям пришлось вносить изменения в свои планы.

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