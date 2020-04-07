Пандемия не остановит: Венецианский кинофестиваль состоится

Один из старейших европейских кинофестивалей - Венецианский пройдет в назначенный ранее срок и не будет превращен в онлайн-шоу из-за неопределенности, связанной с распространением коронавируса. Об этом со ссылкой на организаторов сообщает издание Variety.
"Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием. Очевидно, существует вероятность того, что мы используем некие технологии лишь для некоторых инициатив", - прокомментировал представитель кинофорума.
Как известно, Венецианский кинофестиваль начнется 2 сентября, а закончится 12 сентября.
Коронавирус и кино:
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