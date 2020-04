Дебют Джесси Айзенберга: в его фильме сыграют Финн Вулфард и Джулианна Мур

Новости культуры:В дебютном фильме актера главные роли сыграют звезды "Очень странных дел" и "Все еще Элис".

Звезда сериала "Очень странные дела" Финн Вулфард и обладательница "Оскара" Джулиана Мур ("Все еще Элис") присоединились к актерскому составу фильма When You Finish Saving The World ("Когда ты закончишь спасать мир").

Как сообщает deadline, режиссером картины выступит актер Джесси Айзенберг - картина будет его режиссерским дебютом. Продюсер фильма — Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд").

Детали сюжета будущей картины держатся в секрете. Известно, что действие будет разворачиваться на протяжении 30 лет и затронет трех членов семьи. Среди героев — отец семейства Натан, который учится общаться со своим новорожденным сыном, Рэйчел, студентка колледжа, ищущая парня; и Зигги — подросток, который ищет свое место в жизни.

Дата начала съемок, а также премьеры картины пока не названы.