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Джон Сина может сыграть супергероя

Джон Сина может сыграть супергероя
01:57 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости культуры:Джон Сина намекнул на новую роль супергероя.

Популярный американский рэстлер, телеведущий и актер Джон Сина намекнул на одну из своих возможных перспективных ролей.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram он опубликовал иллюстрацию из комикса X-O Manowar издательства Valiant Comics.

Сина не прокомментировал, что именно он имел в виду. Отметим, что слухи о том, что он может сыграть в экранизации этой серии, стали распространяться весной 2020 года, однако никаких официальных подтверждений пока не последовало.

 
 
 
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Публикация от John Cena (@johncena)

 

О ком речь:

Персонаж дебютировал в 1992 году. В центре сюжета вестгот Арик участвовавший в сражениях с войсками Римской Империи. Однажды он был похищен инопланетной расой и провел какое-то время в рабстве. Однажды ему удалось завладеть непроницаемой броней Шанхарой, которую могли надеть лишь избранные воины. Из-за временного сдвига Арик оказывается на Земле в 2012 году и обнаруживает, что мир изменился до неузнаваемости. Теперь варвару предстоит найти свое место в новой реальности.

У Джона Сины большой опыт съемок в фантастических боевиках. Все поклонники его творчества смогут оценить его следующую работу в 2021 году, когда на экраны выйдет фильм "Форсаж 9".

Напомним: 

В сети появились первые кадры нового комедийного сериала Netflix "Космические силы".

Компания Sentient Entertainment снимет ремейк культового фильма ужасов 2001 года "Другие" режиссера Алехандро Аменабара.

Руководство Warner Bros, рассматривает возможность полной отмены съемок основанного на комиксах DC фильма "Флэш" после скандала, в котором оказался замешан исполнитель главной роли Эзра Миллер.

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Фильмы, Джон Сина, X-O Manowar.
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