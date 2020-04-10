Джон Сина может сыграть супергероя

Новости культуры:Джон Сина намекнул на новую роль супергероя.

Популярный американский рэстлер, телеведущий и актер Джон Сина намекнул на одну из своих возможных перспективных ролей.

На своей официальной странице в социальной сети Instagram он опубликовал иллюстрацию из комикса X-O Manowar издательства Valiant Comics.

Сина не прокомментировал, что именно он имел в виду. Отметим, что слухи о том, что он может сыграть в экранизации этой серии, стали распространяться весной 2020 года, однако никаких официальных подтверждений пока не последовало.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Cena (@johncena) 8 Апр 2020 в 5:22 PDT

О ком речь:

Персонаж дебютировал в 1992 году. В центре сюжета вестгот Арик участвовавший в сражениях с войсками Римской Империи. Однажды он был похищен инопланетной расой и провел какое-то время в рабстве. Однажды ему удалось завладеть непроницаемой броней Шанхарой, которую могли надеть лишь избранные воины. Из-за временного сдвига Арик оказывается на Земле в 2012 году и обнаруживает, что мир изменился до неузнаваемости. Теперь варвару предстоит найти свое место в новой реальности.

У Джона Сины большой опыт съемок в фантастических боевиках. Все поклонники его творчества смогут оценить его следующую работу в 2021 году, когда на экраны выйдет фильм "Форсаж 9".

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