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Шарлиз Терон сыграет в продолжении фильма "Взрывная блондинка"

Шарлиз Терон сыграет в продолжении фильма "Взрывная блондинка"
17:28 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: instagram

Новости культуры:Netflix займется производством сиквела боевика "Взрывная блондинка" с голливудской актрисой Шарлиз Терон в главной роли.

Netflix снимет продолжение фильма "Взрывная блондинка" (Atomic Blonde) с Шарлиз Терон в главной роли.

Кроме того, Терон займется продюсированием проекта, который находится на ранней стадии разработки. В настоящее время ведется поиск сценаристов.

Режиссер еще официально не назначен, но, скорее всего, сиквелом займется постановщик оригинала Дэвид Литч.

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В центре сюжета "Взрывной блондинки", вышедшей на экраны в 2017 году и основанной на графическом романе Энтони Джонстада "Самый холодный город", оказывается британская шпионка Лоррейн Бротон (Терон). Героиня занимается поисками одного важного документа. В опасной миссии ей приходится объединиться с двойным агентом.

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Первый фильм заработал в мировом прокате $100 млн при бюджете производства $30 млн.

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Шарлиз Терон, Фильм, Продолжение, Netflix, Взрывная блондинка, Дэвид Литч.
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