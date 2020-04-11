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"Тролли 2: Мировое турне" выходит онлайн

"Тролли 2: Мировое турне" выходит онлайн
10:18 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Мультфильм доступен в сети с пятницы, 10 апреля.

Студия Universal из-за пандемии коронавируса приняла решение выпустить анимационный фильм "Тролли 2: Мировое турне" на онлайн-платформах.

Об этом сообщается на сайте киностудии. 

Анимация станет первым крупным студийным фильмом, который пропустит традиционный кинотеатральный прокат.

Напомним, в прошлой части любители обнимашек и веселых песен давали отпор злым бергенам. Теперь главным героям предстоит узнать, что за пределами их деревни есть и другие тролли с совершенно другими музыкальными предпочтениями (фанк, кантри, техно, классика, поп и рок). Но им предстоит объединиться, чтобы одолеть очередного врага.

"Тролли 2: Мировое Турне": в сети появились новые персонажные постеры героев

На украинском языке мультфильм озвучили MONATIK, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, DANTES и TAYANNA. Но в Украине кинотеатры также закрыты на карантин.

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Кино, Фильм, Мультфильм, Онлайн, Universal, Тролли, Тролли 2.
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