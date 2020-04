Disney снимет еще один игровой ремейк: подробности

Disney снимет еще один игровой ремейк по мультфильму из своей коллекции - в этот раз ним станет "Робин Гуд" 1973 года.

Как сообщает The Hollywood Reporter, над фильмом работает сценарист новых "Леди и Бродяги" Карл Гранлунд, режиссером выступит постановщик комедии "Слепые пятна" Карлос Лопес Эстрада. Продюсированием займется Джастин Спрингер ("Дамбо").

Ожидается, что это будет мюзикл, а в центре сюжета окажутся антропоморфные животные, как и было в оригинале, основанном на легендах о разбойнике Робине Гуде. Герои будут сделаны при помощи компьютерной графики.

