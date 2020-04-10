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Disney+ стремительно набирает популярность: число подписчиков превысило 50 млн

Disney+ стремительно набирает популярность: число подписчиков превысило 50 млн
02:47 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:Число подписчиков Disney+ превысило 50 миллионов.

Число платных подписчиков нового потокового сервиса Disney+ превысило 50 миллионов. Об этом со ссылкой на официальные данные сообщает издание Collider. Несмотря на то, что до лидерства в отрасли ему еще далеко, но по темпам прироста у него нет конкурентов.

Для сравнения, количество подписчиков Netflix составляет около 160 миллионов, однако эта компания предоставляет услуги с 2007 года, тогда как Disney+ был представлен лишь в ноябре 2019 года. При этом, потоковому сервису еще только предстоит стартовать во многих странах Европы, во всей Латинской Америке, в Японии и иных странах.

"Мы действительно под впечатлением от того, как сервис Disney+ резонирует с миллионами людей по всему миру, и считаем это хорошим знаком для нашей экспансии, которая планируется в конце этого года. Хорошая история вдохновляет и поднимает настроение, и мы находимся в счастливом положении, имея возможность предоставить огромное количество замечательных и развлекательных историй, основанных на радости и оптимизме", - говорится в официальном заявлении по этому поводу.

Напомним, что Disney+ стартовал с показом первого сезона фантастического сериала "Мандалорец", в котором события происходили во вселенной "Звездных войн".

Напомним: 

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Фильмы, Дисней, Потоковый сервис.
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