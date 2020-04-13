Еще один роман Стивена Кинга получит экранизацию

Новости культуры:Режиссер планирует экранизировать роман Стивена Кинга.

Гари Доберман - сценарист хоррора "Оно" и режиссер "Проклятия Аннабель 3" - займется экранизацией романа Стивена Кинга "Жребий" (Salem’s Lot).

Как сообщает Deadline, Доберман уже написал сценарий предстоящей ленты. Одним из продюсеров проекта выступит Джеймс Ван.

"Жребий" впервые был опубликован в 1975 году. Роман повествует о писателе Бене, приезжающем в родной провинциальный город Салемс-Лот. Спустя некоторое время он узнает, что все жители — вампиры.

Когда выйдет премьера, пока не сообщается.

Напомним, Netflix продлил на второй сезон сериал "Ключи Локков" по комиксам сына Стивена Кинга.