Меган Маркл озвучила документальный фильм о слонах (Видео)

Новости культуры:Жена принца Гарри Меган Маркл озвучила документальный фильм про слонов от студии Disney.

В Сети опубликован отрывок фильма сервиса потокового вещания Disney+, в создании которого приняла участие экс-герцогиня Меган Маркл.

В конце марта стало известно, что Маркл озвучила фильм о слонах Disneynature’s Elephant.

Сообщалось, что заработанные за озвучку деньги она намерена передать на благотворительность. В частности, средства были направлены в организацию по борьбе с браконьерами Слоны без границ.

Отрывок фильма, в котором можно услышать голос Маркл, был опубликован на YouTube.

Известно, что фильм Elephant доступен подписчикам сервиса Disney+ с 3 апреля. Кроме того, Disney+ представил фильм Dolphin Reef, который озвучила голливудская актриса Натали Портман.