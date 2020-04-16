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Вышел тизер нового сериала "Разведка" с Дэвидом Швиммером в главной роли (Видео)

Вышел тизер нового сериала "Разведка" с Дэвидом Швиммером в главной роли (Видео)
22:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры:Кроме "Разведки" опубликован также тизер фильма "Ангелина" с актерами Эмми Россум и Мартином Фриманом.

Дэвид Швиммер, звезда знаменитого сериала "Друзья", возвращается на экраны. Актер появился в тизере нового проекта "Разведка" (Intelligence).

Вмести с ним в шоу появится комик Ник Мохаммед ("Марсианин").

Швиммер сыграет властолюбивого агента Агентства национальной безопасности США, который переехал в Великобританию и сотрудничает с неумелым аналитиком (Мохаммед). По сюжету напарники присоединяются к недавно сформированному подразделению по киберпреступности в британской спецслужбе.

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В ближайшее время сериал выйдет на PeacockTV.

Также опубликован тизер фильма "Ангелина" с Эмми Россум. В картине также снимается Мартин Фриман.

Героиня Эмми Россум - уроженка Польши Рене Голдберг, дочь выживших жертв Холокоста, которые прошли концлагерь, а после эмигрировали в США. Девушка росла в Лос-Анджелесе, а повзрослев, решила сделать себе имя. Она превратилась в горячую блондинку Ангелину на розовом Кадиллаке и заполонила местные рекламные щиты. В 1980-х она получила известность благодаря провокационным фотографиям на билбордах по всему Лос-Анджелесу.

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Все по теме:

Сериал, Разведка, Мартин Фриман, Тизер, Дэвид Швиммер, Эмми Россум, Ангелина, PeacockTV, Ник Мохаммед.
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