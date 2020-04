Вышел тизер нового сериала "Разведка" с Дэвидом Швиммером в главной роли (Видео)

Дэвид Швиммер, звезда знаменитого сериала "Друзья", возвращается на экраны. Актер появился в тизере нового проекта "Разведка" (Intelligence).

Вмести с ним в шоу появится комик Ник Мохаммед ("Марсианин").

Швиммер сыграет властолюбивого агента Агентства национальной безопасности США, который переехал в Великобританию и сотрудничает с неумелым аналитиком (Мохаммед). По сюжету напарники присоединяются к недавно сформированному подразделению по киберпреступности в британской спецслужбе.

В ближайшее время сериал выйдет на PeacockTV.

Также опубликован тизер фильма "Ангелина" с Эмми Россум. В картине также снимается Мартин Фриман.

