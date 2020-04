Причины не называются, но мы и так знаем: релиз "Веном 2" перенесли

Новости культуры:Sony отложила релиз фильма "Веном 2".

Киностудия Sony Pictures отложила релиз сиквела фантастического фильма "Веном", основанного на комиксах Marvel. Как утверждает издание The Hollywood Reporter, картина не выйдет 2 октября 2020 года, как планировалось ранее, а будет представлена зрителям 25 июня 2021 года.

Точная причина изменения прокатного графика не называется, но, вероятнее всего, она вполне традиционна для этого периода времени - ограничения, связанные со вспышкой коронавируса и невозможность завершить все работы в срок. Также было объявлено полное название картины - "Venom: Let There Be Carnage".

Постановщиком выступил Энди Серкис. Главную роль вновь исполнил Том Харди. Также были задействованы актеры Мишель Уильямс, Вуди Харрельсон, Стивен Грэхэм, Наоми Харрис, Рейд Скотт и иные.

Напомним, что первая часть вышла в прокат в октябре 2018 года и, несмотря, на не слишком благосклонную критику и претензии со стороны поклонников оригинальных комиксов, оказалась очень успешна в прокате. Ее мировые кассовые сборы превысили 850 миллионов долларов при производственном бюджете в 140 миллионов долларов.