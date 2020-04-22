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Премьера "Скуби-Ду" состоится на цифровых платформах

Премьера "Скуби-Ду" состоится на цифровых платформах
13:43 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания решила запустить новый мультфильм "Скуби-Ду" онлайн.

Ранее релиз анимационного фильма "Скуби-Ду", который должен был выйти в украинский прокат 14 мая 2020 года, отложили на неопределенный срок из-за коронавируса, а сейчас стало известно, что компания Warner Bros. в мае этого года откроет к нему онлайн-доступ.

Как сообщает variety, 15 мая мультфильм можно будет взять в аренду или купить на цифровых платформах.

"Скуби-Ду" рассказывает о первой встрече Скуби и Шеґґи, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Вэльмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

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Отметим, что ранее решение выпустить на цифровых платформах было принято в отношении мультфильма "Тролли 2". Онлайн-премьера анимации "Тролли 2: Мировое турне" установила несколько рекордов.

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Кино, Премьера, Warner Bros., Мультфильм, Скуби-ду.
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