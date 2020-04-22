Премьера "Скуби-Ду" состоится на цифровых платформах

Новости культуры:Кинокомпания решила запустить новый мультфильм "Скуби-Ду" онлайн.

Ранее релиз анимационного фильма "Скуби-Ду", который должен был выйти в украинский прокат 14 мая 2020 года, отложили на неопределенный срок из-за коронавируса, а сейчас стало известно, что компания Warner Bros. в мае этого года откроет к нему онлайн-доступ.

Как сообщает variety, 15 мая мультфильм можно будет взять в аренду или купить на цифровых платформах.

"Скуби-Ду" рассказывает о первой встрече Скуби и Шеґґи, которым суждено стать неразлучными друзьями. А также о том, как они познакомились с юными детективами Фредом, Вэльмой и Дафной и вместе основали известную компанию Mystery Inc.

Отметим, что ранее решение выпустить на цифровых платформах было принято в отношении мультфильма "Тролли 2". Онлайн-премьера анимации "Тролли 2: Мировое турне" установила несколько рекордов.