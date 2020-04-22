Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина
Шмыгаль назвал необходимые шаги до завершения карантина
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Кабмин смягчил карантин для некоторых категорий граждан
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)
Музыка объединяет людей: киевляне спели хит Тины Кароль с балконов (Видео)

Paramount готовит новый фильм с Крисом Пайном в главной роли

Paramount готовит новый фильм с Крисом Пайном в главной роли
15:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Детали нового сюжета неизвестны, как и дата выхода картины.

Звезда "Звездного пути" и "Чудо-женщины" Крис Пайн исполнит главную роль в новом фильме кинокомпании Paramount "Святой", который станет перезагрузкой картины 1997 года.

Как сообщает deadline, в качестве режиссера выступит Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Шерлок Холмс 3"), над сценарием будет работать известный писатель Сет Грэм-Смит ("Битлджус 2", "Гордость и предубеждение и зомби").

Сюжет "Святого" основан на серии детективных романов Лесли Чартериса о воре Саймоне Темпларе по кличке Святой. В фильме 1997 года персонажу Вэла Килмера было необходимо украсть технологию дешевой энергии по заказу русского магната, который хочет захватить власть в замерзающей без топлива России.

Актер Крис Пайн сообщил, как Стивен Тревор изменится в "Чудо-женщине: 1984"

Напомним, Пайн также сыграет в исторической драме об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В картине ему досталась роль знаменитого американского тележурналиста Уолтера Кронкайта, который объявил с телеэкрана о гибели Кеннеди.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Paramount, Актер, Крис Пайн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Ветрено и дождливо: синоптики рассказали, когда ждать потепления
04 Снизят уровень холестерина и очистят сосуды: продукты, которые стоит добавить в рацион
05 Коронавирус в Украине: за сутки заболели почти полтысячи человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Следующим вызовом станут майские праздники
Зеленский: Следующим вызовом станут майские праздники
ОП: В Украине стартуют клинические исследования лекарства от COVID-19
В Украине стартуют исследования лекарства от COVID-19
Энергетический коллапс: Экс-министр Плачков представил антикризисный план
Плачков представил антикризисный план для энергетики
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Эпидемия коронавируса в Украине: Кабмин продлил карантин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь