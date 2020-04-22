Paramount готовит новый фильм с Крисом Пайном в главной роли

Новости культуры:Детали нового сюжета неизвестны, как и дата выхода картины.

Звезда "Звездного пути" и "Чудо-женщины" Крис Пайн исполнит главную роль в новом фильме кинокомпании Paramount "Святой", который станет перезагрузкой картины 1997 года.

Как сообщает deadline, в качестве режиссера выступит Декстер Флетчер ("Рокетмен", "Шерлок Холмс 3"), над сценарием будет работать известный писатель Сет Грэм-Смит ("Битлджус 2", "Гордость и предубеждение и зомби").

Сюжет "Святого" основан на серии детективных романов Лесли Чартериса о воре Саймоне Темпларе по кличке Святой. В фильме 1997 года персонажу Вэла Килмера было необходимо украсть технологию дешевой энергии по заказу русского магната, который хочет захватить власть в замерзающей без топлива России.

Напомним, Пайн также сыграет в исторической драме об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В картине ему досталась роль знаменитого американского тележурналиста Уолтера Кронкайта, который объявил с телеэкрана о гибели Кеннеди.