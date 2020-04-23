Docudays UA в формате онлайн: дата и программа кинофестиваля

Новости культуры:В связи с введением в Киеве карантина для профилактики распространения коронавируса, кинофестиваль о правах человека Docudays UA пройдет онлайн.

Уже 24 апреля в 19:00 начнется церемония открытия 17-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"Мы решили не делать церемонию в записи, а выйти в стриме, чтобы сохранить ощущение уникальности момента и дать возможность гостям подключаться к нам в режиме реального времени. Для выхода в эфир наш арт-отдел взялся за декорирование офиса и переделал центральную комнату в студию. Отсюда будут выходить в эфир ведущие. А в течение фестиваля здесь выступят спикеры правозащитных дискуссий RIGHTS NOW!" - сказала директор по коммуникациям фестиваля Дарья Аверченко.

Как отмечается, на церемонии в первую очередь расскажут о том, как будет работать фестиваль онлайн, как путешествовать сайтом в поиске полезной информации и текстов, как задавать вопросы режиссерам, голосовать за фильм или участвовать в дискуссиях. Также расскажут об изюминках кинопрограммы, расписании стримов и символично откроют доступ к самим фильмам на DOCU/SPACE. Церемония будет максимально интерактивной - с розыгрышами и сюрпризами.

После официального открытия фестиваля зрителей ждет:

20:00 - Tête-à-tête: Клер Симон & Антельм Видо. Выдающийся режиссер независимого французского кино Клер Симон и программный директор Одесского международного кинофестиваля Антельм Видо в публичной беседе поговорят о методах и особенностях их работ, о взаимоотношениях между режиссером, героями и зрителями, о связи форматов кино и фестивалей.

21:30 - Показ первой серии фильма "Деревня" Клер Симон. 10-серийный фильм "Деревня" разворачивается вокруг команды кинофестиваля во французском селе Люсса, где тесно переплетаются виноделие и документалистика.

С видением о доступности независимого документального кино фестивальная команда решает создать телевизионную платформу для производства и демонстрации фильмов. Это большой шаг для команды, ведь основанная на идеях равенства и горизонтальности, она оказывается перед вызовами институциализации, глобализации и зависимости от финансирования.

23:00 - Happy Hours.

Напомним, что 17-й Docudays UA будет проходить с 24 апреля по 3 мая. Впервые он пройдет в онлайн-режиме.