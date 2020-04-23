Netflix представил трейлер сериала "Белые линии" (Видео)

Новости культуры:В сети появился трейлер сериала "Белые линии" (White Lines) от Netflix.

Автор 10-серийного проекта - Алекс Пина, который работал над популярным сериалом "Бумажный дом", также выходившим на Netflix.

Действие "Белых линий" разворачивается на Ибице. На остров приезжает главная героиня, чтобы расследовать смерть брата - знаменитого диджея, чье тело обнаружили через двадцать лет после загадочного исчезновения.

Премьера запланирована на 15 мая.

Напомним, Netflix презентовал трейлер нового сериала о Голливуде. Режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером "Голливуда" выступил Райан Мерфи, известный по сериалу "Американская история ужасов".