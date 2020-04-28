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Премьеры сиквелов о Человеке-пауке перенесли

Премьеры сиквелов о Человеке-пауке перенесли
18:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Также сместились продолжения картин о Торе и Докторе Стрэндже.

Киностудия Sony из-за коронавируса перенесла премьеры новых фильмов о Человеке-пауке. 

Так, финальный эпизод трилогии "Человек-паук: возвращение домой" с Томом Холландом выйдет на четыре месяца позже — не 16 июля, а 5 ноября 2021 года. Кроме того, продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" также перенесли — с 8 апреля 2022 года на 7 октября 2022 года.

Также студии Marvel и Disney отложили два своих фильма – "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Тор: Любовь и Гром". Продолжение истории Доктора Стрэнджа выйдет 25 марта 2022 года, а фильм о Торе — с 5 ноября 2021 года сдвинулся на 11 февраля 2022.

Также объявлены даты премьер следующих фильмов:

  • "Монстры на каникулах 4" — 6 августа 2021 года;

  • "Отцовство" — 2 апреля 2021 года;

  • "Человек из Торонто" — 17 сентября 2021 года;

  • "Неизведанное: Удача Дрейка" — 16 июля 2021 года.

Появились новые детали о новом "Человеке-пауке" от Тома Холланда

Ранее Sony раскрыла название второй части "Венома" и перенесла дату ее выхода.

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Кино, Фильм, Премьера, Sony, Человек-паук.
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