Премьеры сиквелов о Человеке-пауке перенесли

Новости культуры:Также сместились продолжения картин о Торе и Докторе Стрэндже.

Киностудия Sony из-за коронавируса перенесла премьеры новых фильмов о Человеке-пауке.

Так, финальный эпизод трилогии "Человек-паук: возвращение домой" с Томом Холландом выйдет на четыре месяца позже — не 16 июля, а 5 ноября 2021 года. Кроме того, продолжение мультфильма "Человек-паук: Через вселенные" также перенесли — с 8 апреля 2022 года на 7 октября 2022 года.

Также студии Marvel и Disney отложили два своих фильма – "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" и "Тор: Любовь и Гром". Продолжение истории Доктора Стрэнджа выйдет 25 марта 2022 года, а фильм о Торе — с 5 ноября 2021 года сдвинулся на 11 февраля 2022.

Также объявлены даты премьер следующих фильмов:

"Монстры на каникулах 4" — 6 августа 2021 года;

"Отцовство" — 2 апреля 2021 года;

"Человек из Торонто" — 17 сентября 2021 года;

"Неизведанное: Удача Дрейка" — 16 июля 2021 года.

Ранее Sony раскрыла название второй части "Венома" и перенесла дату ее выхода.