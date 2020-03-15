Появились новые детали о новом "Человеке-пауке" от Тома Холланда

Новости культуры:Премьера третьей части супергеройского фильма "Человек-паук" запланирована на июль 2021 года.

Американский актер Том Холланд, который играет Человека-паука, поделился подробностями третьей части фильма о супергерое.

По его словам, съемки начнутся в июле 2020 года в Атланте. Холланд добавил, что не уверен, что будет сниматься в других проектах Marvel, так как от студии не поступало таких предложений.

Кроме того, актер подтвердил, что в фильм вернется американская певица и актриса Зендая. В ранее вышедших картинах она играла роль Мишель "Эм-Джей" Джонс, подруги Питера Паркера.

"Не уверен, что между нашими героями будут отношения", - сказал Холланд.

Фото www.instagram.com/spidermanmovie

Выход третьей части планируется в июле 2021 года.

Напомним, что Зендая так прокомментировала развитие ЭмДжей на протяжении франшизы: "В первом фильме моя героиня появляется на экране не очень часто, но стоит учитывать, что она очень осторожная и саркастичная по своей натуре. Думаю, со временем станет ясно, почему она столь бдительна, а затем мы увидим, как она потихоньку оттаивает".