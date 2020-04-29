"Плоский мир" Пратчетта получит несколько экранизаций

Новости культуры:Пока не уточняется, какие именно книги писателя лягут в основу шоу.

Компания дочери Терри Пратчетта заключила сделку на несколько экранизаций книг отца о "Плоском мире".

Как сообщил Variety, компания Narrativia, основанная Пратчеттом в 2012 году, заключила эксклюзивную сделку с Motive Pictures и Endeavor Content для производства нескольких телеадаптаций.

Исполнительными продюсерами выступят Саймон Максвелл и Сэм Лавендер — Endeavor Content будет отвечать за дистрибуцию по всему миру.

Риана Пратчетт, сооснователь Narrativia и дочь писателя, заявила, что работы её отца должны быть показаны на экране в таком виде, чтобы он мог бы гордиться ими. Она добавила, что рада начать "путешествие" с компаниями, которые разделяют их видение, чтобы превратить задуманное в реальность.

По мотивам циклов романов в жанре юмористического фэнтези также разрабатывают сериал "Стражи" — он расскажет о группе копов-неудачников, почти лишившихся влияния и объединившихся для того, чтобы спасти коррумпированный город от разрушения.

Шоу от "Би-би-си" должно стартовать в 2020 году, но точной даты пока нет.

Кроме того, немецкая Ulysses Filmproduktion и ирландская студии Cantilever Media работают над анимационным фильмом, в основу которого лёг роман "Изумительный Моррис и его учёные грызуны".

Сценаристом картины выступил Терри Россио, ранее работавший над "Шреком" и мультфильмом по "Алладину".