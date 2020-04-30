СМИ: The Sims и SimCity станет фильмом

Новости культуры:В Голливуде разрабатывают фильмы по играм The Sims и SimCity.

Калифорнийская кинокомпания Legendary Pictures разрабатывает киноадаптации популярных компьютерных игр SimCity и The Sims.

Об этом сообщает портал GWW. По его информации, SimCity задумывается как "комедийная версия фильма-катастрофы" в духе фильмов Роланда Эммериха. Над сценарием работает Майк Розиллио.

По экранизации The Sims информации еще меньше, ведь проект находится на очень ранней стадии. Предполагается, что персонажи фильма будут играть двойную роль – в самой игре, и за ее пределами.

Legendary Pictures is reportedly working on The Sims and SimCity Live-Action Movies!

https://t.co/k9yLVwBcHF pic.twitter.com/EZi1bmoYGP — Sims Community (@TheSimCommunity) April 29, 2020

Cерии игр The Sims и SimCity были созданы студией Maxis. Игры The Sims представляют собой "симулятор жизни" с продвинутой социальной составляющей, а SimCity – это градостроительные симуляторы, в которых можно как успешно обустроить свой мегаполис, так и уничтожить его с помощью самых разнообразных катастроф (от извержения вулкана, до вторжения пришельцев).