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СМИ: The Sims и SimCity станет фильмом

СМИ: The Sims и SimCity станет фильмом
09:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости культуры:В Голливуде разрабатывают фильмы по играм The Sims и SimCity.

Калифорнийская кинокомпания Legendary Pictures разрабатывает киноадаптации популярных компьютерных игр SimCity и The Sims.

Об этом сообщает портал GWW. По его информации, SimCity задумывается как "комедийная версия фильма-катастрофы" в духе фильмов Роланда Эммериха. Над сценарием работает Майк Розиллио.

По экранизации The Sims информации еще меньше, ведь проект находится на очень ранней стадии. Предполагается, что персонажи фильма будут играть двойную роль – в самой игре, и за ее пределами.

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Cерии игр The Sims и SimCity были созданы студией Maxis. Игры The Sims представляют собой "симулятор жизни" с продвинутой социальной составляющей, а SimCity – это градостроительные симуляторы, в которых можно как успешно обустроить свой мегаполис, так и уничтожить его с помощью самых разнообразных катастроф (от извержения вулкана, до вторжения пришельцев).

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Кино, Игра, Legendary Pictures, The Sims, SimCity, Киноадаптация.
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