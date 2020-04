СМИ: The Sims и SimCity станет фильмом

Калифорнийская кинокомпания Legendary Pictures разрабатывает киноадаптации популярных компьютерных игр SimCity и The Sims.

Об этом сообщает портал GWW. По его информации, SimCity задумывается как "комедийная версия фильма-катастрофы" в духе фильмов Роланда Эммериха. Над сценарием работает Майк Розиллио.

По экранизации The Sims информации еще меньше, ведь проект находится на очень ранней стадии. Предполагается, что персонажи фильма будут играть двойную роль – в самой игре, и за ее пределами.

Legendary Pictures is reportedly working on The Sims and SimCity Live-Action Movies!

