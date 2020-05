"Это новая сущность": братья Руссо рассказали о дальнейшей судьбе Халка

26 апреля исполнился ровно год с премьеры "Мстителей: Финал", и по этому поводу братья Руссо присоединились к карантинной вечеринке, во время которой ответили на некоторые вопросы фанатов. Например, один из них поинтересовался, прячется ли где-то в глубине нового Умного Халка оригинальный супергерой.

В ответ режиссеры заявили, что "личность, которая сейчас существует, - это новая сущность, слияние Брюса Бэннера и Халка". Это означает, что новая версия персонажа едина и отдельных враждующих сторон героя Марка Руффало больше нет.

Эта новая информация от Энтони и Джозефа определенно дает фанатам представление о том, чего они могут ожидать от Халка в будущем. Хоть у него и нет сольного фильма, Бэннер вполне может появиться в сериале "Женщина-Халк", который будет выходить на Disney+.

We’ve got some more Russo family cameo’s here. That’s Joe’s daughter, Lia, Anth’s son, Julian, and our nephew, Augie. Lia loved the memes of her dabbing when this first came out… well, maybe love is a strong word… #AvengersAssemble pic.twitter.com/ggT5LBVE0M

— Russo Brothers (@Russo_Brothers) April 27, 2020