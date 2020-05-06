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По фильму "Побудь в моей шкуре" снимут сериал

По фильму "Побудь в моей шкуре" снимут сериал
16:48 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Компания Silver Reel заявила, что ТВ-адаптация отнесется к оригиналу с "большим уважением".

Компания Silver Reel снимет телевизионный спин-офф по фильму режиссера Джонатана Глейзера "Побудь в моей шкуре".

Как сообщает Deadline, компания приобрела права на фильм и сериал у студии A24 за 756 тыс. евро.

Сообщается, что сейчас идут поиски сценариста для проекта. В этой роли студия хочет видеть британского автора.

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Напомним, что фантастический триллер "Побудь в моей шкуре" вышел в 2013 году и является экранизацией одноименного романа Мишеля Фейбера. Главную роль в нем исполнила Скарлетт Йоханссон. Сюжет спин-оффа пока держится в секрете.

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Кино, Фильм, Побудь в моей шкуре, Silver Reel.
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