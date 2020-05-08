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Или Оскар, или Эмми: Телевизионная академия ввела новые правила

Или Оскар, или Эмми: Телевизионная академия ввела новые правила
13:32 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Номинированные на премию Оскар фильмы больше не смогут быть номинированными на премию Эмми.

Вчера, 7 мая,  Телевизионная академия объявила, что вводит новые правила. Теперь фильмы могут быть номинированы или только на Оскар, или только на Эмми.

"Телевизионная академия поддерживает недавнее решение Академии кинематографических искусств и наук допустить к участию в Оскаре 2021 года художественные фильмы, изначально предназначенные для кинотеатрального распространения, но предоставленные на потоковых сервисах во время текущего пандемического кризиса", — говорится в сообщении организаторов Эмми.

При этом отмечается, что "в марте Телевизионная академия постановила, что с 2021 года фильмы, номинированные на Оскар, больше не будут участвовать в конкурсе Эмми".

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Напомним, в прошлом месяце организаторы Оскара объявили об экстренном изменении правил, согласно которому фильмы могут претендовать на премию, даже если они не вышли в кинотеатрах.

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Премия, Кино, Фильм, Оскар, Эмми, Телевизионная академия.
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