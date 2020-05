В третьем "Человеке-пауке" появится антагонист, и это будет женщина

Новости культуры:Портал We Got This Covered заявил, что главным антагонистом в предстоящем фильме будет доктор Осьминог/Отто Гюнтер Октавиус, и Marvel хочет сделать его женщиной.