В третьем "Человеке-пауке" появится антагонист, и это будет женщина

Новости культуры:Портал We Got This Covered заявил, что главным антагонистом в предстоящем фильме будет доктор Осьминог/Отто Гюнтер Октавиус, и Marvel хочет сделать его женщиной.

Пока мало что известно о фильме "Человек-паук 3", кроме предполагаемой даты премьеры 4 ноября 2021 года. Кевин Файги обещал, что новый фильм "расскажет историю о Питере Паркере, которая еще не была рассказана". Режиссер Джон Уотс и исполнитель главной роли Том Холланд сообщали, что хотели бы, чтобы главным антагонистом в фильме был Крэйвен-охотник.

Портал We Got This Covered поделился информацией, что, по данным их источника, главным антагонистом в предстоящем фильме будет доктор Осьминог/Отто Гюнтер Октавиус. Однако Marvel планирует сделать этого персонажа женщиной. Портал призывает доверять своему источнику, ведь ранее он сообщил о появлении Карен Гиллан в "Пиратах Карибского моря" и Асоки Тано в "Мандалорце", но никаких других подтверждений этой информации пока нет.

Пока нет деталей, будет ли новый персонаж оригинальным доктором Осьминогом, просто сменившим пол, или Marvel использует уже имеющийся опыт. В комиксах после смерти Отто Октавиуса имя доктор Осьминог берет дочь его ученика Кэролайн Тренер, которая также получает и щупальца осьминога. В полнометражном анимационном фильме "Человек-паук: Через вселенные" 2018 года доктор Осьминог является женщиной по имени Оливия Октавиус.

В любом случае актер Альфред Молина, сыгравший доктора Осьминога в фильме Сэма Рэйми "Человек-паук 2", считается одним из лучших злодеев из фильмов по комиксам. Поэтому планка установлена очень высоко. Кем бы ни был злодей в новом фильме - Отто, Оливией или Кэролайн, актеру или актрисе, получившему эту роль, придется приложить значительные усилия, чтобы достойно ее сыграть.