Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Расстрелянное возрождение": СБУ обнародовала архивные документы КГБ
"Местные власти не хотели говорить правду": ведущий эпидемиолог КНР вспомнил начало эпидемии в Ухане
В Китае признали, что власти поначалу занижали статистику по COVID-19
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Такая же, как и Диана: почему принц Гарри женился на Меган Маркл
Известно, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

В третьем "Человеке-пауке" появится антагонист, и это будет женщина

В третьем "Человеке-пауке" появится антагонист, и это будет женщина
18:06 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Портал We Got This Covered заявил, что главным антагонистом в предстоящем фильме будет доктор Осьминог/Отто Гюнтер Октавиус, и Marvel хочет сделать его женщиной.

Пока мало что известно о фильме "Человек-паук 3", кроме предполагаемой даты премьеры 4 ноября 2021 года. Кевин Файги обещал, что новый фильм "расскажет историю о Питере Паркере, которая еще не была рассказана". Режиссер Джон Уотс и исполнитель главной роли Том Холланд сообщали, что хотели бы, чтобы главным антагонистом в фильме был Крэйвен-охотник.

Портал We Got This Covered поделился информацией, что, по данным их источника, главным антагонистом в предстоящем фильме будет доктор Осьминог/Отто Гюнтер Октавиус. Однако Marvel планирует сделать этого персонажа женщиной. Портал призывает доверять своему источнику, ведь ранее он сообщил о появлении Карен Гиллан в "Пиратах Карибского моря" и Асоки Тано в "Мандалорце", но никаких других подтверждений этой информации пока нет.

Пока нет деталей, будет ли новый персонаж оригинальным доктором Осьминогом, просто сменившим пол, или Marvel использует уже имеющийся опыт. В комиксах после смерти Отто Октавиуса имя доктор Осьминог берет дочь его ученика Кэролайн Тренер, которая также получает и щупальца осьминога. В полнометражном анимационном фильме "Человек-паук: Через вселенные" 2018 года доктор Осьминог является женщиной по имени Оливия Октавиус.

Зендая подтвердила возвращение персонажа ЭмДжей в "Человеке-пауке 3"

В любом случае актер Альфред Молина, сыгравший доктора Осьминога в фильме Сэма Рэйми "Человек-паук 2", считается одним из лучших злодеев из фильмов по комиксам. Поэтому планка установлена очень высоко. Кем бы ни был злодей в новом фильме - Отто, Оливией или Кэролайн, актеру или актрисе, получившему эту роль, придется приложить значительные усилия, чтобы достойно ее сыграть.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актеры, Marvel, Человек-паук, Злодей, Антагонист, Человек-паук 3.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Богдан прокомментировал идею об участии в выборах мэра Киева
02 Самые красивые шпионки в истории (Фото)
03 Какая крупа самая полезная для сердца и сосудов
04 Рай для нудистов: на каких курортах можно позагорать абсолютно голыми (Фото)
05 Каков Ваш любимый цвет, такой и характер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 17 мая
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
Карта коронавируса в Украине и мире 17 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Первая леди Украины рассказала, каким нужно быть в современном обществе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь