Джаред Падалеки объявил дату выхода "Крутого Уокера" (Фото, Видео)

Сериал CBS "Крутой Уокер" с Чаком Норрисом в главной роли выходил на экраны в течение восьми сезонов и пользовался огромной популярностью. Настоящей фишкой шоу стала регулярная демонстрация боевых искусств, а также сильная моральная сторона. Неудивительно, что почти через два десятилетия после завершения сериала его решено было перезапустить, отправив главного героя на поиски новых приключений.

Работой над проектом решил заняться The CW, а на роль знаменитого рейнджера пригласили Джареда Падалеки, который долгие годы сотрудничал с телеканалом, снимаясь в сериале про охотников за нечистью "Сверхъестественное".

Накануне актер поделился в Twitter публикацией из официального профиля "Уокера", и фанаты наконец узнали, когда же шоу выйдет на экраны.

#Walker is coming January 2021 to The CW! pic.twitter.com/CBGgzS61SN

— Walker (@thecwwalker) May 14, 2020