Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
Итоги дня 17 мая: коронавирус в Украине и мире и День памяти жертв репрессий
Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
Погода на неделю: в Украине прогнозируют грозы, ветер и заморозки
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Бетис нацелен на трех игроков Барселоны
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая
Ирина (Арина) рассадница: приметы и обряды на 18 мая

Джаред Падалеки объявил дату выхода "Крутого Уокера" (Фото, Видео)

Джаред Падалеки объявил дату выхода "Крутого Уокера" (Фото, Видео)
08:06 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Тизер-постер выглядит весьма лаконично — на нем изображен флаг штата Техас.

Сериал CBS "Крутой Уокер" с Чаком Норрисом в главной роли выходил на экраны в течение восьми сезонов и пользовался огромной популярностью. Настоящей фишкой шоу стала регулярная демонстрация боевых искусств, а также сильная моральная сторона. Неудивительно, что почти через два десятилетия после завершения сериала его решено было перезапустить, отправив главного героя на поиски новых приключений.

Работой над проектом решил заняться The CW, а на роль знаменитого рейнджера пригласили Джареда Падалеки, который долгие годы сотрудничал с телеканалом, снимаясь в сериале про охотников за нечистью "Сверхъестественное".

Накануне актер поделился в Twitter публикацией из официального профиля "Уокера", и фанаты наконец узнали, когда же шоу выйдет на экраны. 

Кроме Падалеки в "Уокере" появятся Линдси Морган ("Сотня"), которая сыграет напарницу рейнджера, и Киган Аллен ("Милые обманщицы") в роли его младшего брата, а Митч Пиледжи воплотит образ отца Корделла.

В третьем "Человеке-пауке" появится антагонист, и это будет женщина 

Как гласит официальное описание шоу, Корделл Уокер вернется в родной Остин спустя два года работы под прикрытием, но окажется, что дел впереди еще немало. Рейнджер будет следить за порядком вместе с напарницей Микки (Морган), а заодно и расследовать подозрительные обстоятельства смерти своей жены.

Последние годы стали временем настоящего расцвета перезагрузок, но не все из них получаются удачными. Правда, учитывая мощную фанатскую поддержку Падалеки и более глубокое погружение в давно знакомую историю, "Уокер" вполне может стать хитом The CW.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Триллер, Сериалы, Джаред Падалеки, Крутой Уокер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
03 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
04 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
05 Авиакатастрофа PS752: Украина может обратиться в Международный суд ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В МИД рассказали об открытии украинской границы
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Украине ввели госрегулирование цен: что важно знать
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
В Киеве с сегодняшнего дня ограничили въезд грузовиков
Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
Рецепт дня: Мини-пиццы с беконом и луком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь