Джаред Падалеки объявил дату выхода "Крутого Уокера" (Фото, Видео)

Новости культуры:Тизер-постер выглядит весьма лаконично — на нем изображен флаг штата Техас.

Сериал CBS "Крутой Уокер" с Чаком Норрисом в главной роли выходил на экраны в течение восьми сезонов и пользовался огромной популярностью. Настоящей фишкой шоу стала регулярная демонстрация боевых искусств, а также сильная моральная сторона. Неудивительно, что почти через два десятилетия после завершения сериала его решено было перезапустить, отправив главного героя на поиски новых приключений.

Работой над проектом решил заняться The CW, а на роль знаменитого рейнджера пригласили Джареда Падалеки, который долгие годы сотрудничал с телеканалом, снимаясь в сериале про охотников за нечистью "Сверхъестественное".

Накануне актер поделился в Twitter публикацией из официального профиля "Уокера", и фанаты наконец узнали, когда же шоу выйдет на экраны.

Кроме Падалеки в "Уокере" появятся Линдси Морган ("Сотня"), которая сыграет напарницу рейнджера, и Киган Аллен ("Милые обманщицы") в роли его младшего брата, а Митч Пиледжи воплотит образ отца Корделла.

Как гласит официальное описание шоу, Корделл Уокер вернется в родной Остин спустя два года работы под прикрытием, но окажется, что дел впереди еще немало. Рейнджер будет следить за порядком вместе с напарницей Микки (Морган), а заодно и расследовать подозрительные обстоятельства смерти своей жены.

Последние годы стали временем настоящего расцвета перезагрузок, но не все из них получаются удачными. Правда, учитывая мощную фанатскую поддержку Падалеки и более глубокое погружение в давно знакомую историю, "Уокер" вполне может стать хитом The CW.