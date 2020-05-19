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"Блондинка в законе 3": найден автор сценария для фильма

"Блондинка в законе 3": найден автор сценария для фильма
22:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Известный фильм с Риз Уизерспун вскоре выйдет на экране.

Слухи о съемках третьей части популярного фильма "Блондинка в законе" ходили давно, а сейчас стало известно, кто напишет сценарий новой картины.

Как сообщает Deadline, созданием третьей части займутся Минди Кейлинг и Дэн Гур. Кейлинг известна не только по своим комедийным ролям в кино и на ТВ, но также и как автор сценария нового сериала Netflix "Я никогда не…".

Подробностей о "Блондинке в законе 3" пока никаких нет, но Риз Уизерспун, а также некоторые другие актеры оригинальной ленты подтвердили свое участие.

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Напомним, Дэвид Аркетт снова сыграет шерифа в перезапуске фильма "Крик".

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Все по теме:

Кино, Фильм, Риз Уизерспун, Сценарий, Блондинка в законе.
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