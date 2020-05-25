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"Сериал лучше": Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" 2017 года

"Сериал лучше": Памеле Андерсон не понравился фильм "Спасатели Малибу" 2017 года
22:26 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Знаменитая актриса поделилась мыслями об фильме, который снят по сериалу, в котором она снималась.

Американской актрисе и модели Памеле Андерсон, прославившейся ролью в культовом сериале "Спасатели Малибу", не понравился одноименный полнометражный фильм 2017 года с Дуэйном Джонсоном, где она сыграла эпизодическую роль. Об этом она рассказала во время ток-шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen пишет people.

По ее словам, сериал лучше.

"Мне не понравилось. Попытка сделать фильм из сериала не всегда удачна. Многие фильмы требуют значительного бюджета, легче обходиться меньшими средствами для телевидения. 65 млн долл. - хороший бюджет. Мы сделали наше шоу за 500 тыс. долл.", - сказала она.

Напомним, телесериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 1999 год. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией в мире. Памела Андерсон сыграла в нем одну из ключевых ролей (Си Джей Паркер), которая принесла ей мировую популярность.

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Фильм "Спасатели Малибу" с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном вышел в 2017 году. При бюджете в 69 млн долл. картина собрала в прокате почти 178 млн долл. Критики разгромили фильм за сюжет, но к актерам, сыгравшим в фильме, были более благосклонны. В то же время Дуэйн "Скала" Джонсон получил антипремию "Золотая малина" за фильм "Спасатели Малибу".

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Кино, Фильм, Памела Андерсон, Спасатели Малибу.
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