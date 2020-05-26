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Netflix представил тизер финального сезона "Тьмы" (Видео)

Netflix представил тизер финального сезона "Тьмы" (Видео)
21:40 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru/ Фото: instagram

Новости культуры:Netlix опубликовал тизер третьего, последнего сезона немецкого научно-фантастического триллера "Тьма".

Канал Netflix показал первый тизер третьего сезона сериала "Тьма" и сообщил о дате премьеры - 27 июня 2020 года. Уже известно, что третий сезон станет заключительным, и в нем зрители получат ответы на все вопросы.

"Тьма" рассказывает о жителях небольшого городка Виндена, расположенного рядом с атомной электростанцией. Время от времени в городке пропадают дети. Раскрывая тайну очередного исчезновения, случившегося в 2019 году, жители выясняют, что рядом со станцией находится чревоточина во времени, которая переносит попавших в нее на 33 года. В результате действие сериала разворачивается одновременно в разных временах. Кроме 2019/20 года действия происходят в 1921, 1953, 1986 и 2053 годах.

Создатели сериала оригинально решили проблему "эффекта бабочки". В большинстве фильмов события в прошлом меняют будущее. Марти МакФлай врезается в сосну, и в настоящем вместо торгового центра "Сосны-близнецы" появляется торговый центр "Одинокая сосна". Во "Тьме" все не так. Если герой не должен был раздавить бабочку, то он и не сможет ее раздавить. Зная будущее, человек бессилен повлиять на известные ему события.

Сериал "Чем мы заняты в тени" продлили на еще один сезон

Некоторые критики и зрители подозревают, что удачные попытки изменения создают параллельные миры, о которых жители нашего мира узнать не могут. Но верна ли эта гипотеза, можно будет узнать только после просмотра третьего сезона.

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Сериал, Трейлер, Тизер, Netflix, 3 сезон, Тьма.
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