Новому сезону быть? "Люцифер" может получить продолжение

Новости культуры:Ходят слухи, что Netflix планирует продлить сериал на 6 сезон.

После длительных переговоров Том Эллис все-таки заключил соглашение о возвращении к главной роли в сериале "Люцифер".

Как сообщает deadline, это говорит о том, что шоу собираются продлить на шестой сезон. Остается только дождаться, когда Netflix анонсирует продолжение.

Ранее стало известно, что предстоящий пятый сезон "Люцифера", который выйдет в конце 2020 года, будет последним. Позже, появился слух, что Netflix может продлить сериал на 6 сезон.

Напомним, Netflix купил права на "Люцифера" в июне прошлого года, через месяц после того, как телеканал Fox закрыл сериал после трех сезонов. Поклонники шоу в социальных сетях активно просили вернуть сериал, распространяя хэштег #SaveLucifer.