Эван Питерс заключил договор с Disney и Marvel: кого сыграет актер в сериале "ВандаВижен"

Новости культуры:Сериал "ВандаВижен" по комиксам Marvel выйдет на сервисе Disney+ в 2020 году.

Звезда "Американской истории ужасов" Эван Питерс может сыграть одну из ключевых ролей в предстоящем сериале "ВандаВижен" по комиксам Marvel. Об этом сообщает screenrant.

Отмечается, что Питерс заключил соглашение об участии в проекте в конце 2019 года, а вскоре снялся для своих сцен.

Подтверждений от Disney и Marvel Studios пока не было.

Напомним, что Питерс сыграл Ртуть в фильмах серии "Люди Икс". Будет ли он играть этого персонажа в сериале не известно. Есть предположение, что ему могла достаться роль Мефисто или Николаса Скрэтча.

Как сообщалось ранее, сериал "ВандаВижен" по комиксам Marvel выйдет на сервисе Disney+ в 2020 году. Подробности сюжета пока не уточняются, но, похоже, Алая Ведьма найдет способ объединиться со своим возлюбленным. Сериал также будет связан с событиями сиквела "Доктора Стрэнджа", который выйдет в мае 2021 года.