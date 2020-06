"Годзила против Кинг Конга" получит "детский" рейтинг

Новости культуры:У фильма "Годзилла против Кинг Конга" будет детский рейтинг.

Фильм "Годзилла против Кинг Конга" получит в Северной Америке "детский" рейтинг PG-13, если будет выпущен в указанный ранее срок.

Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети Instagram режиссер картины Адам Вингард.

Он сопроводил характеристику своего проекта как содержащего "сцены масштабных разрушений" комментарием следующего содержания: "Это еще мягко сказано".

Релиз фильма, который ранее неоднократно переносился, назначен на 20 ноября 2020 года. На момент написания данной заметки не было представлено ни одного трейлера или постера. Ключевые роли исполнили Милли Бобби Браун, Эйса Гонсалес, Александр Скарсгард, Ребекка Холл, Джессика Хенвик, Лэнс Реддик, Цзыи Чжан, Кайл Чандлер, Данай Гурира и другие артисты.

Отметим, что в конце мая появились слухи о возможном изменении в прокатном графике "Годзиллы против Кинг Конга". На это якобы намекала новая дата продажи иллюстрированной энциклопедии "The Art of Godzilla vs. Kong", которую изначально предполагалось выпустить в ноябре вместе с фильмом. Компания Amazon анонсировала, что заказы будут приниматься на 21 мая 2021 года.