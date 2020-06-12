Скачать
Пятница, 12.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
Кабмин заново поделил Украину: список районов и ОТГ
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Лето наступает: жара в Киеве побила два температурных рекорда
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Формула-1 официально отменила три Гран-при
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 июня

"Грейхаунд": известна дата выхода драмы с Томом Хэнксом

"Грейхаунд": известна дата выхода драмы с Томом Хэнксом
12:55 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter
Премьера фильма назначена на 10 июля этого года на платформе Apple TV+.

Ранее вышел дебютный трейлер военной драмы "Грейхаунд" c Томом Хэнксом в главной роли, а сейчас стала известна дата выхода фильма.

Изначально картину хотели показать в кинотеатрах 12 июля, но из-за коронавируса планы изменились. Чтобы ленту смогли посмотреть зрители по всему миру, ее релиз решили перенести на сервис Apple TV+.

В основу лег роман Сесила Скотта Форестера "Добрый пастырь". Режиссером выступает Аарон Шнайдер, а сценарий написал сам Том Хэнкс.

Сюжет разворачивается в 1942 году. Капитан Эрнест Краузе впервые должен командовать эсминцем. Он вместе с союзниками пересекает северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок.

 Том Хэнкс "вручил" выпускникам 2020 года особый диплом (Фото)

Напомним, Том Хэнкс сейчас снимается в биографическом фильме об Элвисе Пресли. Ранее съемки байопика были приостановлены из-за заражения Тома Хэнкса коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Том Хэнкс, Apple TV, Грейхаунд.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода на выходные: синоптики обещают сильную жару и грозовые дожди
02 Полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая пропала на Черниговщине
03 В Минздраве рассказали, влияет ли жара на COVID-19
04 Зеленский поблагодарил США за выделение военной помощи
05 Министры обороны Украины и Беларуси обговорили вопросы международной безопасности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия COVID-19: в мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
В мире коронавирусом заразились 7,6 миллиона человек
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
Украинцам разрешили праздновать свадьбы: но есть условия
За сутки коронавирус подтвердили почти у ста киевлян
За сутки коронавирус подтвердили почти у ста киевлян
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Мощный аккумулятор и двойная камера: как выглядит Samsung Galaxy Tab S7
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь