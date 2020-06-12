"Грейхаунд": известна дата выхода драмы с Томом Хэнксом

Премьера фильма назначена на 10 июля этого года на платформе Apple TV+.

Ранее вышел дебютный трейлер военной драмы "Грейхаунд" c Томом Хэнксом в главной роли, а сейчас стала известна дата выхода фильма.

Изначально картину хотели показать в кинотеатрах 12 июля, но из-за коронавируса планы изменились. Чтобы ленту смогли посмотреть зрители по всему миру, ее релиз решили перенести на сервис Apple TV+.

В основу лег роман Сесила Скотта Форестера "Добрый пастырь". Режиссером выступает Аарон Шнайдер, а сценарий написал сам Том Хэнкс.

Сюжет разворачивается в 1942 году. Капитан Эрнест Краузе впервые должен командовать эсминцем. Он вместе с союзниками пересекает северную часть Атлантического океана под атакой немецких подводных лодок.

Напомним, Том Хэнкс сейчас снимается в биографическом фильме об Элвисе Пресли. Ранее съемки байопика были приостановлены из-за заражения Тома Хэнкса коронавирусом.