"Чудо-женщина: 1984" и "Тенет" выйдут позже, чем планировалось

Warner Bros. снова решила перенести фильм "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот в главной роли.

Студия Warner Bros. приняла решение перенести премьеру нового фильма Кристофера Нолана "Тенет".

Картина, которая должна была выйти в прокат 17 июля, будет выпущена на две неделе позже, 31 июля, сообщает Variety.

Отмечается, что тогда же в кинотеатрах повторно начнется показ одного из самых известных фильмов Нолана, "Начало", в честь 10-летия его выхода.

Кроме того, студия перенесла премьеру фильма "Чудо-женщина: 1984" на два месяца: теперь фильм Петти Дженкинс выйдет 2 октября, а не 14 августа, как планировалось. Это уже второй перенос премьеры этой картины, изначально "Чудо-женщина" должна была выйти 5 июня, но старт проката перенесли на август после начала пандемии.

Издание подчеркивает, что после переноса "Тенет" первым знаковым фильмом, который выйдет в прокат после открытия кинотеатров, станет "Мулан" от студии Disney.