Линда Карделлини, сыгравшая супругу Соколиного Глаза, не против своего сольника в киновселенной Marvel

Американская актриса призналась, что хотела бы сняться в полнометражном фильме, посвященном Лоре Бартон.

Американская актриса Линда Карделлини за четверть века в кино сыграла множество запоминающихся ролей. Она сыграла одну из главных ролей в сериале 90-х "Хулиганы и ботаны" и одну из главных ролей в идущем сейчас сериале "Мертв для меня".

Кроме того, она снималась в сериалах "Скорая помощь", "Родословная", "Безумцы", играла Велму в фильмах про Скуби-Ду и озвучивала Венди в "Гравити Фолз". За всем этим легко забыть, что также она является частью киновселенной Marvel.

Она сыграла Лору Бартон, жену Соколиного Глаза, в "Мстителях: Эра Альтрона" и "Мстителях: Финал".

View this post on Instagram A post shared by & support for Jeremy Renner (@rennered4real) on Sep 22, 2019 at 8:15am PDT

В интервью, которое актриса дала изданию Collider, речь зашла о том, каково это - быть частью огромной киновселенной. Карделлини сказала: "Это действительно вселенная. Это отдельная огромная сущность со своим фэндомом, который невероятен. И быть частью всего этого очень круто!"

Затем актриса сделала неожиданное признание: "Я хотела бы сняться в полнометражном фильме, посвященном Лоре. Моей дочери и ее друзьям это бы понравилось. Хотела бы я, чтобы был фильм про жизнь Лоры Бартон? Конечно".

Но актриса призналась, что мало верит в возможность появления такой картины. Ведь зрителям больше нравится смотреть на приключения супергероев, а не обычных людей. Но Marvel Studios, расширяющей границы своей киновселенной, стоит прислушаться к словам Карделлини. Фильм, рассказывающий о жизни обычных людей в мире, где существуют супергерои, может оказаться интересным. Это очень трогательная и драматическая история: женщина, которая помогает своему мужу вооружиться луком и стрелами, провожает его на войну с инопланетянами, а потом занимается приготовлением еды и воспитанием детей.

Напомним, что недавно Соколиный Глаз обошел Тора и Железного человека в звании самого ценного супергероя Marvel.